В РФ предложили поставлять СПГ в ЮАР, Мьянму, Шри-Ланку и Вьетнам

Свою мысль он проиллюстрировал на примере кейса, применимого к РФ, когда большая часть продукции типового крупнотоннажного завода СПГ мощностью 10 млн тонн продается на уже существующем рынке по долгосрочным контрактам, а 20−40% реализуется вновь создаваемым потребителям в дружественных странах. «И таким образом мы не конкурируем с другими производителями СПГ, а мы, заходя в сегмент конечного потребления, может быть даже в структуру собственности электростанций, газораспределительной системы таких стран, как, предположим, Вьетнам, Мьянма, Шри-Ланка, ЮАР и другие, где есть определенный дефицит газа, мы будем создавать для себя инфраструктуру и конечного потребителя нашего СПГ», — сказал Адоевский.