В РФ предложили поставлять СПГ в ЮАР, Мьянму, Шри-Ланку и Вьетнам

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Россия может поставлять часть производимого сжиженного природного газа новым потребителям в ЮАР, Мьянме, Шри-Ланке и Вьетнаме, где отмечается дефицит ресурса. Об этом сообщил генеральный директор ООО «ИЭС» Александр Адоевский на Международном дальневосточном энергетическом форуме «Энергия Сахалина».
«Наши недружественные коллеги душат СПГ с точки зрения финансов и рынка сбыта. И вот здесь хотелось бы немного обсудить: мы СПГ крупнотоннажный продаем на состоявшемся уже рынке, почему бы нам не задуматься хотя бы часть СПГ, которую производят заводы, — и не создать под него потребителя в странах, где такая необходимость есть», — сказал Адоевский на сессии «Глубокая переработка углеводородов: от сырья к продуктам с добавленной стоимостью».
Свою мысль он проиллюстрировал на примере кейса, применимого к РФ, когда большая часть продукции типового крупнотоннажного завода СПГ мощностью 10 млн тонн продается на уже существующем рынке по долгосрочным контрактам, а 20−40% реализуется вновь создаваемым потребителям в дружественных странах. «И таким образом мы не конкурируем с другими производителями СПГ, а мы, заходя в сегмент конечного потребления, может быть даже в структуру собственности электростанций, газораспределительной системы таких стран, как, предположим, Вьетнам, Мьянма, Шри-Ланка, ЮАР и другие, где есть определенный дефицит газа, мы будем создавать для себя инфраструктуру и конечного потребителя нашего СПГ», — сказал Адоевский.
30−31 июля в Южно-Сахалинске проходят 30-й Международный дальневосточный энергетический форум «Энергия Сахалина» и 2-й Международный форум «Острова устойчивого развития: климат и экология». Мероприятия являются выездными площадками Восточного экономического форума.