Сокращение рейсов в Сочи ударило по туристическому сезону в Абхазии

Спрос на туры в Абхазию у ряда крупных игроков туристической отрасли в июле и августе просел примерно на 19% из-за сокращения полетных программ в аэропорт Сочи. Об этом сообщает Ассоциации туроператоров России.
Главной причиной снижения стал тот факт, что большинство россиян традиционно добирались до курортов республики через сочинский авиаузел. Запущенные прямые рейсы в аэропорт Сухума демонстрируют хорошую динамику: рост продаж по этому направлению составляет от 7% до 35%, однако полностью компенсировать выпавшие объемы транзитного потока через Краснодарский край они пока не успевают.
Тем не менее, самолеты в Сухум приобретают все большую популярность. Туристы выбирают их не только для экономии времени в пути, но и чтобы минимизировать риски, возникающие из-за периодических временных ограничений на полеты в аэропорту Сочи.
Традиционно самыми востребованными у россиян остаются отели и гостиницы в Сухуме, Новом Афоне и Гудауте. Однако с запуском прямого авиасообщения туристы стали активнее бронировать отели и в других локациях. В фокус внимания путешественников попали не только Гагра и Цандрипш, но и менее раскрученные восточные районы республики — Очамчира и Уарча.
Напомним, что по итогам 2025 года Абхазия приняла 1,88 миллиона гостей из России. Несмотря на текущие логистические трудности, власти республики рассчитывают в текущем году принять более 2 миллионов туристов и экскурсантов из России.