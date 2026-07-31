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Сокращение рейсов в Сочи ударило по туристическому сезону в Абхазии

Прямые рейсы в Сухум не смогли полностью компенсировать спад транзита через Сочи.

Источник: Комсомольская правда

Спрос на туры в Абхазию у ряда крупных игроков туристической отрасли в июле и августе просел примерно на 19% из-за сокращения полетных программ в аэропорт Сочи. Об этом сообщает Ассоциации туроператоров России.

Главной причиной снижения стал тот факт, что большинство россиян традиционно добирались до курортов республики через сочинский авиаузел. Запущенные прямые рейсы в аэропорт Сухума демонстрируют хорошую динамику: рост продаж по этому направлению составляет от 7% до 35%, однако полностью компенсировать выпавшие объемы транзитного потока через Краснодарский край они пока не успевают.

Тем не менее, самолеты в Сухум приобретают все большую популярность. Туристы выбирают их не только для экономии времени в пути, но и чтобы минимизировать риски, возникающие из-за периодических временных ограничений на полеты в аэропорту Сочи.

Традиционно самыми востребованными у россиян остаются отели и гостиницы в Сухуме, Новом Афоне и Гудауте. Однако с запуском прямого авиасообщения туристы стали активнее бронировать отели и в других локациях. В фокус внимания путешественников попали не только Гагра и Цандрипш, но и менее раскрученные восточные районы республики — Очамчира и Уарча.

Напомним, что по итогам 2025 года Абхазия приняла 1,88 миллиона гостей из России. Несмотря на текущие логистические трудности, власти республики рассчитывают в текущем году принять более 2 миллионов туристов и экскурсантов из России.

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