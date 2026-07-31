Аналитики назвали города-милллионники РФ с минимальной ценой новостроек

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Волгоград и Воронеж стали городами с минимальной средней ценой квадратного метра новостроек среди 16 изученных городов-миллионников РФ по итогам июля 2026 года — 135,4 тыс. и 149,6 тыс. рублей соответственно. Об этом говорится в материалах системы мониторинга и аналитики новостроек bnMAP.pro, которые есть в распоряжении ТАСС.
«По итогам июля из 16 анализируемых городов-миллионников РФ города с минимальной ценой квадратного метра в новостройках — это Волгоград (135,4 тысячи рублей), Воронеж (149,6 тыс. рублей) и Самара (154,9 тыс. рублей)», — отмечается в материалах.
По данным аналитиков, города с максимальной средней ценой квадратного метра остались неизменными: в Москве «квадрат» стоит 604,4 тыс. рублей (-0,3% к июню), в Санкт-Петербурге — 307,5 тыс. рублей (+0,8%) и Казани, где зафиксировано максимальное увеличение средней цены квадрата за месяц — до 253,4 тыс. рублей (+1,8%).
Динамика средних цен «квадрата» на первичном рынке за месяц продемонстрировала колебания в пределах 2%. В трех городах отмечено снижение средней цены квадратного метра: Нижний Новгород (-0,8% до 215,3 тыс. рублей), Москва (-0,3% до 745,3 тыс. рублей), Уфа (-0,3% до 180,6 тыс. рублей). В остальных рассмотренных городах рост цены за квадратный метр находится в пределах 1,1%.