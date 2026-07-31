Аналитики назвали города-милллионники РФ с минимальной ценой новостроек

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Волгоград и Воронеж стали городами с минимальной средней ценой квадратного метра новостроек среди 16 изученных городов-миллионников РФ по итогам июля 2026 года — 135,4 тыс. и 149,6 тыс. рублей соответственно. Об этом говорится в материалах системы мониторинга и аналитики новостроек bnMAP.pro, которые есть в распоряжении ТАСС.