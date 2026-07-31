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Склады Wildberries пропали с карты 2ГИС в Новосибирске

На момент подготовки материала в сервисе отображается только один склад маркетплейса в Новосибирском районе, остальные объекты найти не удалось.

Новосибирцы заметили, что в сервисе 2ГИС большинство складов Wildberries перестали отображаться на карте. По словам горожан, некоторые логистические объекты маркетплейса больше не отображаются как действующие, а имеют отметку о закрытии или вовсе исчезли с карт.

На момент подготовки материала в 2ГИС отображается только один склад Wildberries, расположенный в Новосибирском районе Новосибирской области. Остальные объекты найти в сервисе не удалось.

Редакция Om1 Новосибирск направила запросы в 2ГИС и Wildberries с вопросами по этой ситуации.

Напомним, что на этой неделе новосибирские продавцы Wildberries начали получать первые компенсации от маркетплейса, однако считают суммы выплат слишком маленькими.

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