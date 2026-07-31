На Каспии началась прокладка подводного кабеля связи между Казахстаном и Азербайджаном

Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) — совместный проект Казахстана и Азербайджана по прокладке первого подводного кабеля протяженностью около 390 км по дну Каспийского моря. Пропускная способность ВОЛС достигнет 400 Тбит/с и создаст независимый цифровой маршрут между Европой и Азией, сообщили ранее в министерстве.
«Оптический кабель ранее доставленный из Китая в порт Курык, и три массивных баскет-корзины общим весом 600 тонн были погружены на специализированный логистический корабль и доставлены в Баку. На сегодняшний день эти транспортные корзины полностью опустошены, а вся цифровая артерия успешно перегружена в специальный кабельный танк прямо на судне. Таким образом, судно вышло из порта Баку и приступило к строительству линии в направлении порта Актау», — сообщило ведомство.
Для этого привлекли мощнейшее судно-кабелеукладчик, отметили в Минцифры. Водоизмещение — более 20 тысяч тонн, корабль оснащен передовой системой динамического позиционирования. На борту работают 70 членов экипажа.
«Проект реализуется совместным предприятием CaspiLink B.V., созданным АО “Казахтелеком” и ООО “Azertelecom Int.”. На палубе судна смонтирована специальная стыковочная комната на случай нештатных ситуаций или разрывов, где прямо сейчас находятся оба конца кабеля — казахстанская и азербайджанская части, а все жилы и оптика уже прошли тестирование», — рассказали в министерстве.
При благоприятных погодных условиях в течение 15−20 дней планируют завершить непосредственную укладку подводного кабеля. Общий срок реализации всего комплекса технологических и пусконаладочных работ в соответствии с резолюцией составляет до конца 2026 года.