На Каспии началась прокладка подводного кабеля связи между Казахстаном и Азербайджаном

«Оптический кабель ранее доставленный из Китая в порт Курык, и три массивных баскет-корзины общим весом 600 тонн были погружены на специализированный логистический корабль и доставлены в Баку. На сегодняшний день эти транспортные корзины полностью опустошены, а вся цифровая артерия успешно перегружена в специальный кабельный танк прямо на судне. Таким образом, судно вышло из порта Баку и приступило к строительству линии в направлении порта Актау», — сообщило ведомство.