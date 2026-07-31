Беларусь стала лидером закупок российской тушенки

Беларусь стала лидером по закупке российской тушенки, сообщает «Агроэкспорт».
Так, за первое полугодие 2026 года Беларусь больше других стран закупила в России говяжьей тушенки и готовых изделий из мяса крупного рогатого скота.
Суммарно в январе — июне текущего года Россия поставила на экспорт около 1,9 тысяч тонн мясных консервов из говядины или примерно на 8,5 миллиона долларов. Экспорт этого российского продукта в стоимостном выражении увеличился на 33% (год к году).
Беларусь за этот период купила российской тушенки на 2,5 миллиона долларов. Также в топ-5 вошли Казахстан (примерно 1,8 миллиона долларов), Азербайджан (свыше 1 миллиона), Монголия (более 900 тысяч) и Грузия (около 600 тысяч долларов).
Ранее мы писали, что Беларусь стала лидером закупок российского сала.
Еще мы писали, что Госстандарт запретил продавать белорусские приправы популярной марки. И также Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный российский шоколад.
А ранее президент Беларуси Александр Лукашенко попросил купить телевизор, а ему предложили «черт знает что».