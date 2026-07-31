Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь стала лидером закупок российской тушенки

Беларусь покупает в России тушенки больше, чем другие страны.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь стала лидером по закупке российской тушенки, сообщает «Агроэкспорт».

Так, за первое полугодие 2026 года Беларусь больше других стран закупила в России говяжьей тушенки и готовых изделий из мяса крупного рогатого скота.

Суммарно в январе — июне текущего года Россия поставила на экспорт около 1,9 тысяч тонн мясных консервов из говядины или примерно на 8,5 миллиона долларов. Экспорт этого российского продукта в стоимостном выражении увеличился на 33% (год к году).

Беларусь за этот период купила российской тушенки на 2,5 миллиона долларов. Также в топ-5 вошли Казахстан (примерно 1,8 миллиона долларов), Азербайджан (свыше 1 миллиона), Монголия (более 900 тысяч) и Грузия (около 600 тысяч долларов).

Ранее мы писали, что Беларусь стала лидером закупок российского сала.

Еще мы писали, что Госстандарт запретил продавать белорусские приправы популярной марки. И также Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный российский шоколад.

А ранее президент Беларуси Александр Лукашенко попросил купить телевизор, а ему предложили «черт знает что».

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше