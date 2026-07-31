Беларусь стала лидером закупок российской тушенки

Суммарно в январе — июне текущего года Россия поставила на экспорт около 1,9 тысяч тонн мясных консервов из говядины или примерно на 8,5 миллиона долларов. Экспорт этого российского продукта в стоимостном выражении увеличился на 33% (год к году).