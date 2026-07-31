Фирма получила предупреждение за мгновенную доставку 54 тонн сельди в Приморье

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение местной компании за нарушения при оформлении ветеринарных документов на две партии тихоокеанской сельди общим весом 54 тонны. Рыба перемещалась из морского порта во Владивостоке в город Сергиев Посад Московской области — расстояние более 9 тысяч километров. Однако анализ данных в компоненте «Меркурий» показал, что документы на одну партию погасили через сутки после оформления, а на вторую — всего через пять часов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".