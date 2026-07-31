Пособия, пенсии и БПМ: что изменится для белорусов с 1 августа

Женщины, вставшие на учет по беременности до 12 недель, получат пособие в размере 530,37 рубля. Ежемесячная выплата семьям, воспитывающим ребенка до трех лет и детей в возрасте от 3 до 18 лет, составит 265,19 рубля. Также увеличатся пособия на детей старше трех лет из отдельных категорий семей.