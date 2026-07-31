Пособия, пенсии и БПМ: что изменится для белорусов с 1 августа

Август традиционно станет месяцем, когда вступит в силу сразу ряд изменений, затрагивающих повседневную жизнь белорусов.
Часть нововведений касается социальной поддержки, другие связаны с коммунальной сферой и государственной помощью для отдельных категорий граждан.
Подробнее обо всех изменениях — в традиционной подборке Sputnik Беларусь.
Новый бюджет прожиточного минимума
Главное изменение августа — очередной перерасчет бюджета прожиточного минимума.
С 1 августа показатель в среднем на душу населения увеличится на 4,1% и составит 530,37 рубля вместо нынешних 509,62. Это уже третье повышение БПМ в текущем году: предыдущие повышения были 1 февраля и 1 мая.
Рост БПМ автоматически повлияет на размеры многих социальных выплат. В частности, увеличатся возрастные доплаты к пенсиям, которые получают почти 570 тысяч белорусов старше 75 лет.
Так, для пенсионеров в возрасте от 75 до 79 лет доплата составит 99,44 рубля, а при наличии инвалидности I группы — 232,03 рубля. Граждане старше 80 лет будут получать 198,89 рубля с учетом надбавки на уход, а при инвалидности I группы — 265,18 рубля.
Госпособия семьям с детьми
Повышение коснется и государственных пособий семьям с детьми, размер которых рассчитывается исходя из БПМ.
Единовременная выплата при рождении первого ребенка увеличится до 5303,70 рубля, второго и последующих — до 7425,18 рубля.
Женщины, вставшие на учет по беременности до 12 недель, получат пособие в размере 530,37 рубля. Ежемесячная выплата семьям, воспитывающим ребенка до трех лет и детей в возрасте от 3 до 18 лет, составит 265,19 рубля. Также увеличатся пособия на детей старше трех лет из отдельных категорий семей.
Уход за детьми-инвалидами
Изменятся и выплаты по уходу за детьми-инвалидами. В зависимости от степени утраты здоровья размер пособий составит от 530,37 до 636,44 рубля.
На ребенка до 18 лет, инфицированного ВИЧ, предусмотрена выплата в размере 371,26 рубля.
По данным Министерства труда и социальной защиты, пособиями, рассчитываемыми из БПМ, сегодня охвачено 154,8 тысячи детей в возрасте от 3 до 18 лет.
Новые суммы пособий
С 1 августа пересчитают и пособия по уходу за ребенком до трех лет, которые зависят уже не от БПМ, а от среднемесячной заработной платы.
На первого ребенка выплата вырастет до 1057,7 рубля, на второго и последующих — до 1208,8 рубля, а на ребенка-инвалида — до 1359,9 рубля. В Минтруда отметили, что размер пособий увеличился на 5,7%.
Увеличатся размеры социальных выплат
Кроме того, с августа изменятся размеры отдельных социальных выплат.
Помощь включает четыре социальные выплаты: ежемесячное соцпособие для малоимущих семей; единовременное социальное пособие; выплаты, предназначенные для возмещения затрат на покупку предметов гигиены для детей-инвалидов и для взрослых инвалидов 1 группы, а также пособия для нуждающихся семей, в которых воспитываются дети до двух лет.
В частности, увеличится критерий нуждаемости, от которого зависит предоставление ежемесячной помощи малообеспеченным семьям, — с 1 августа он определен в размере 530 рублей 37 копеек.
Также на ежемесячные социальные выплаты могут претендовать многодетные семьи со среднедушевым доходом не выше 1,15 величины критерия нуждаемости (609,93 рубля).
Субсидии на организацию своего дела
Рост бюджета прожиточного минимума отразится и на размере субсидий, которые государство предоставляет безработным для открытия собственного дела.
В городах максимальная сумма поддержки составит 5834,07 рубля, в сельской местности, малых городах и районах с напряженной ситуацией на рынке труда — 7955,55 рубля (15 БПМ).
Для предпринимательских проектов, связанных с внедрением научных разработок, предусмотрена субсидия в размере 10 607,4 рубля (20 БПМ).
Эти цифры будут актуальны по 31 октября 2026 года.
Изменятся цены на скупку драгметаллов
С 1 августа в Беларуси вступят в силу новые тарифы на скупку у населения драгоценных металлов в изделиях и ломе. Соответствующее постановление приняло Министерство финансов.
Согласно документу, золото подорожает на 0,16% — до 346,15 рубля за грамм. Вырастут также закупочные цены на платину и палладий. Один грамм платины будет стоить 137,95 рубля (+0,54%), палладия — 107,90 рубля (+3,02%).
При этом стоимость серебра снизится на 2,75% — до 4,96 рубля за грамм.
Минфин также скорректировал цены на мерные слитки с сертификатом, которые скупает РУП «Белскупдрагмет». Стоимость одного грамма золота составит 361,73 рубля с учетом надбавки, серебра — 5,08 рубля за грамм.
Документ вступит в силу с 1 августа 2026 года.
Отключение горячей воды
Август также останется месяцем плановых отключений горячего водоснабжения.
Коммунальные службы продолжат профилактический ремонт тепловых сетей в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.
Владельцам квартир рекомендуют заранее проверить графики отключений для своих домов, хотя на практике горячую воду нередко возвращают раньше запланированного срока.