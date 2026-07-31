Синие ходовые огни на китайских автомобилях могут запретить

Если новые правила вступят в силу, производителям, вероятно, придётся изменить цвет уже установленных световых элементов или отключить их с помощью беспроводных обновлений программного обеспечения. Вместе с тем, по данным CarNewsChina, власти также рассматривают вариант выпуска дополнительных разъяснений по использованию синей светотехники без введения полного запрета.