В Самарской области построят логистический комплекс на участке в 31 га

«Данные раскрыты в отчете об археологическом обследовании участка. Документ опубликован на сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области. Памятников археологии в результате обследования не выявлено. Кто займется реализацией проекта, из материалов не ясно», — говорится в сообщении.