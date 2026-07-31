В Самарской области построят логистический комплекс на участке в 31 га

В Самарской области универсальный сортировочный центр продовольственных и непродовольственных товаров планируют построить в поселке Стройкерамика на улице Ангарной. Об этом сообщает «Волга Ньюс».
«Данные раскрыты в отчете об археологическом обследовании участка. Документ опубликован на сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области. Памятников археологии в результате обследования не выявлено. Кто займется реализацией проекта, из материалов не ясно», — говорится в сообщении.
Участок площадью 31,4 га принадлежит физическому лицу и заложен по ипотеке в московской компании. Кадастровая стоимость земли 224,5 млн рублей. Участок под сортировочный центр находится рядом с недостроенным логистическим комплексом. Недострой в рамках банкротства приобрела компания — производитель томатной пасты, соусов и печенья.