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В России с 1 августа пройдет индексация накопительных пенсий

Володин: накопительные пенсии вырастут на 17,3% с августа.

Источник: Комсомольская правда

С наступлением августа в силу вступают новые законодательные изменения, затрагивающие социальную сферу. Одним из ключевых изменений станет традиционный ежегодный перерасчет пенсионных накоплений. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно новым правилам, накопительные пенсии вырастут на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты (включая средства участников программы софинансирования и материнского капитала) увеличатся на 19,32%.

Накануне вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил выдавать малоимущим одиноким пенсионерам сертификаты на замену неисправной бытовой техники первой необходимости. Проект направлен в Минтруд. Сертификаты можно будет использовать для покупки отечественной техники. Программа будет адресной и учитывать доходы пенсионеров.

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