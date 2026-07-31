Чеки «Жилье» проиндексировали в Минской области

Так, стоимость одного чека установлена теперь в размере 44,755 рубля.
Последний раз власти столичной области индексировали эти чеки в конце февраля этого года: стоимость одного была определена в размере 39,359 рубля. То есть на этот раз она увеличилась примерно на 13,7%.
Новая цена именных приватизационных чеков «Жилье» начинает действовать в центральном регионе страны после официального опубликования документа.
Чеки могут использовать белорусы и члены их семей, стоящие в очереди на жилье. Ими также можно оплатить паевой взнос в жилищном или жилищно-строительном кооперативе. Кроме того, с помощью чеков можно финансировать индивидуальное или коллективное жилищное строительство, реконструкцию одноквартирных, блокированных жилых домов и долевое участие в жилищном строительстве.
Помимо этого, чеки позволяют купить жилье или же погасить кредит в банке с процентами за пользование ими и ссуду юридических лиц, которая была взята и использована для строительства или покупки жилья.