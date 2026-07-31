«Газета.Ru» назвала 3 причины, по которым нельзя бензин Евро-3 запасать в канистры

Также внутри канистры может появится вода. Сам по себе чистый бензин не гигроскопичен: он не впитывает влагу из воздуха за счет физико‑химических свойств. Углеводороды, из которых состоит бензин, гидрофобны — они наоброт отталкивают воду, а не связывают ее. Однако, когда канистру переносят из холода в тепло (или она стоит в гараже, где температура сильно меняется), воздух внутри остывает или нагревается, и водяной пар конденсируется на стенках, а затем стекает вниз.