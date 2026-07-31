Неплатежи вышли на первое место среди проблем крупного бизнеса

Почти 40% участников мониторинга РСПП назвали неплатежи со стороны контрагентов главным фактором, который мешал их работе во втором квартале. Доля таких ответов выросла за квартал на 5,6 п.п. О сокращении спроса на продукцию как основной проблеме заявили 33% респондентов (минус 5 п.п.). В то же время менее острыми стали проблемы недостатка заемных ресурсов (с 24 до 15%) и влияния санкций (с 12 до 9%).