Неплатежи вышли на первое место среди проблем крупного бизнеса

Во втором квартале 2026 года для бизнеса, участвующего в регулярном мониторинге Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), главным препятствием стали сложности с расчетами между партнерами. Если в первом квартале в числе основных ограничений чаще всего фигурировало снижение спроса, то теперь наиболее острой проблемой стали неплатежи со стороны контрагентов.
Почти 40% участников мониторинга РСПП назвали неплатежи со стороны контрагентов главным фактором, который мешал их работе во втором квартале. Доля таких ответов выросла за квартал на 5,6 п.п. О сокращении спроса на продукцию как основной проблеме заявили 33% респондентов (минус 5 п.п.). В то же время менее острыми стали проблемы недостатка заемных ресурсов (с 24 до 15%) и влияния санкций (с 12 до 9%).
Ухудшились и оценки деловой среды. В июле сводный индекс деловой среды РСПП составил 42,4 пункта, снизившись третий месяц подряд. Индекс рынка производимой продукции снизился за месяц на 2,5 п.п. и составил 44 пункта. Индекс новых заказов опустился ниже 50 пунктов (до 48,8 пункта) впервые за четыре месяца: это означает, что негативные ответы стали преобладать над позитивными.
Усилилась также проблема нехватки оборотных средств: 26,9% опрошенных предприятий указали на эту проблему как на ключевую. Еще 23,1% участников опроса отметили ухудшение условий поставок сырья и комплектующих (против 11% кварталом ранее). Такую динамику в РСПП связывают со сбоями в работе ряда нефтеперерабатывающих заводов, которые привели к временному дефициту топлива.
На фоне роста финансовой нагрузки компании начали активнее искать способы снизить расходы. Вариант «сокращать расходы» выбрали 86% компаний, отвечая на вопрос, какие меры повышения эффективности они планируют использовать (против 65% кварталом ранее).
Среди компаний, которые собираются экономить, 83,6% намерены снизить административные и общехозяйственные затраты. Около 46% организаций указали, что собираются сокращать расходы на персонал (возможен был множественный выбор вариантов ответа). Среди таких компаний большинство планирует ограничить наем работников, следует из опроса РСПП.
Еще одной мерой стало повышение цен. Если в первом квартале такую возможность рассматривали 11,1% компаний, то во втором — уже 26%.