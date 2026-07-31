С 1 сентября все банковские карты попадут под тотальный учет

С 1 сентября 2026 года все платежные карты россиян попадут в единую систему учета для защиты от мошенников и дропперских схем. Эта масштабная мера затронет каждого владельца пластика, включая пользователей Visa и Mastercard, и призвана навести порядок на финансовом рынке, пресекая незаконные операции.
Как сообщили в Национальном банке сбережений, нововведение вступает в силу в рамках изменений в законе о национальной платежной системе. Директор по правовым вопросам сервиса «Сравни» Юлия Суворова отметила: под контроль попадут абсолютно все карты, выпущенные российскими банками, даже те, у которых истек срок действия, но которые продолжают обслуживаться.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что автоматического принудительного закрытия пластика не произойдет, старые счета продолжат работать. Ограничения коснутся исключительно выдачи новых карт: с 1 сентября 2027 года при наличии у клиента уже двадцати активных карт банки будут обязаны отказать в открытии новой, — пишет РИА.
Что делать волгоградцам? Как минимум — заранее проверить количество открытых счетов и закрыть ненужные, чтобы избежать отказа в обслуживании в будущем. Банковские организации получат время на адаптацию, а клиентам региона рекомендуется ответственно подходить к управлению своими финансовыми инструментами и не накапливать избыточное число карт.
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