С 1 сентября все банковские карты попадут под тотальный учет

Как сообщили в Национальном банке сбережений, нововведение вступает в силу в рамках изменений в законе о национальной платежной системе. Директор по правовым вопросам сервиса «Сравни» Юлия Суворова отметила: под контроль попадут абсолютно все карты, выпущенные российскими банками, даже те, у которых истек срок действия, но которые продолжают обслуживаться.