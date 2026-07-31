В центре Омска построят люксовый отель за 1,2 миллиарда рублей

Согласно проекту, высотность здания будет варьироваться от двух до семи этажей. Под застройку отведено 3 334,4 квадратных метра, а суммарная площадь объекта достигнет 16 354,6 квадратного метра. Комплекс вместит 78 гостиничных номеров, ресторан, фитнес-зону, переговорные помещения и офисные пространства. Прилегающая территория будет облагорожена.