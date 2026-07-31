В центре Омска построят люксовый отель за 1,2 миллиарда рублей

В центре Омска, в Больничном переулке, за зданием мэрии, появится гостиница премиального сегмента. Архитектурный облик будущего многофункционального комплекса уже получил одобрение городского департамента архитектуры.
Согласно проекту, высотность здания будет варьироваться от двух до семи этажей. Под застройку отведено 3 334,4 квадратных метра, а суммарная площадь объекта достигнет 16 354,6 квадратного метра. Комплекс вместит 78 гостиничных номеров, ресторан, фитнес-зону, переговорные помещения и офисные пространства. Прилегающая территория будет облагорожена.
Девелопером выступит ООО «Специализированный застройщик “Строительная компания “Медведь”. Идею возведения отеля уровня “люкс” рядом с администрацией инвестор озвучил ещё в августе 2024 года на заседании регионального инвесткомитета.
Суммарные вложения в реализацию оцениваются в 1,2 млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2028 год.