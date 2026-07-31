Красноярские вузы вошли в рейтинг России по зарплатам выпускников-химиков

Лидером рейтинга стал МГУ, где медианная зарплата молодых специалистов достигает 240 тысяч рублей в месяц. На втором месте — МФТИ с показателем 220 тысяч рублей, на третьем — СПбГУ, выпускники которого получают в среднем 190 тысяч рублей.