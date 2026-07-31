Красноярские вузы вошли в рейтинг России по зарплатам выпускников-химиков

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сразу два красноярских вуза вошли в рейтинг российских университетов с самыми высокими зарплатами выпускников, работающих в химической отрасли и фармацевтике.
Исследование подготовил сервис SuperJob.
Так, Сибирский федеральный университет занял 11-е место. По данным исследования, выпускники вуза 2020−2025 годов могут рассчитывать на медианную зарплату 135 тысяч рублей в месяц.
На 12-й строчке расположился Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева. Медианная зарплата его выпускников составила 130 тысяч рублей.
Лидером рейтинга стал МГУ, где медианная зарплата молодых специалистов достигает 240 тысяч рублей в месяц. На втором месте — МФТИ с показателем 220 тысяч рублей, на третьем — СПбГУ, выпускники которого получают в среднем 190 тысяч рублей.
Всего в рейтинг вошли 87 российских вузов, готовящих специалистов для химической отрасли и фармацевтики.