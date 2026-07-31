В Омской области ЗМК «Мост» выплатил 68 млн зарплаты по требованию прокуратуры

Сотрудникам ООО «ЗМК МОСТ» полностью погасили задолженность по заработной плате после вмешательства прокуратуры Омского района. Общая сумма невыплаченных средств превышала 68 млн рублей.
Как сообщили в прокуратуре Омской области, проверка показала, что организация не рассчиталась с 1,4 тысячи работников в установленный срок.
В ведомстве отметили, что для защиты трудовых прав сотрудников руководителю ООО «ЗМК МОСТ» внесли представление. Кроме того, в отношении него возбудили дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ — за невыплату заработной платы в установленный срок.
После вмешательства прокуратуры организация полностью погасила задолженность перед работниками.