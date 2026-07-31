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В Омской области ЗМК «Мост» выплатил 68 млн зарплаты по требованию прокуратуры

Деньги получили 1,4 тысячи сотрудников ООО «ЗМК МОСТ» после вмешательства прокуратуры Омского района.

Источник: Om1 Омск

Сотрудникам ООО «ЗМК МОСТ» полностью погасили задолженность по заработной плате после вмешательства прокуратуры Омского района. Общая сумма невыплаченных средств превышала 68 млн рублей.

Как сообщили в прокуратуре Омской области, проверка показала, что организация не рассчиталась с 1,4 тысячи работников в установленный срок.

В ведомстве отметили, что для защиты трудовых прав сотрудников руководителю ООО «ЗМК МОСТ» внесли представление. Кроме того, в отношении него возбудили дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ — за невыплату заработной платы в установленный срок.

После вмешательства прокуратуры организация полностью погасила задолженность перед работниками.