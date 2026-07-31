В Омской области ЗМК «Мост» выплатил 68 млн зарплаты по требованию прокуратуры

В ведомстве отметили, что для защиты трудовых прав сотрудников руководителю ООО «ЗМК МОСТ» внесли представление. Кроме того, в отношении него возбудили дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ — за невыплату заработной платы в установленный срок.