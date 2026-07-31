В Петербурге увеличивается срок сдачи новостроек

В Москве средний срок задержек сократился с 6,1 до 4,4 месяца, а в Санкт-Петербурге, наоборот, увеличился — с 1,9 до 2,4 месяца, выяснили в ЕРЗ. При этом в Северной столице фиксируется минимальный за последние десять лет объем нового предложения. По данным консалтингового центра «Петербургская недвижимость» (входит в Setl Group), по итогам первой половины 2026 года, показатель составил 1,32 млн кв. м. Всего в январе — июне текущего года в Петербурге ввели в строй 626,6 тыс. кв. м жилья против 1,251 млн кв. м, сданных за первое полугодие 2025 года.