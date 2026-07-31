Цены на бензин в Свердловской области ближайшее время снижаться не будут

— Мы уже привыкли к тому, что, если цена поднялась, ждать ее возвращения к прежнему уровню, наверное, не стоит, потому что спрос сохраняется. Сейчас некоторые нефтеперерабатывающие заводы ремонтируются и постепенно входят в строй, поэтому поставки должны наладиться, — отметила Алена Оболенская.