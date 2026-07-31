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Цены на бензин в Свердловской области ближайшее время снижаться не будут

Свердловчанам не стоит ждать снижения цен на топливо.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области замедлился рост цен на бензин, но снижения стоимости топлива в ближайшее время ждать не стоит. Такой прогноз дала директор Регионального центра финансовой грамотности Свердловской области Алена Оболенская в эфире программы ОТВ.

— Мы уже привыкли к тому, что, если цена поднялась, ждать ее возвращения к прежнему уровню, наверное, не стоит, потому что спрос сохраняется. Сейчас некоторые нефтеперерабатывающие заводы ремонтируются и постепенно входят в строй, поэтому поставки должны наладиться, — отметила Алена Оболенская.

Напомним, что по данным Свердловскстата, на прошлой неделе подешевело дизельное топливо. Средняя стоимость за литр дизеля снизилась на 0,5% и составила 85,68 рублей. Бензин марки АИ-92 и АИ-95 подорожал незначительно — на 0,46% и 0,4% соответственно. В среднем за литр АИ-92 придется заплатить 70,46 рублей, а за литр АИ-95 — 75 рублей.