Цены на бензин в Свердловской области ближайшее время снижаться не будут

В Свердловской области замедлился рост цен на бензин, но снижения стоимости топлива в ближайшее время ждать не стоит. Такой прогноз дала директор Регионального центра финансовой грамотности Свердловской области Алена Оболенская в эфире программы ОТВ.
— Мы уже привыкли к тому, что, если цена поднялась, ждать ее возвращения к прежнему уровню, наверное, не стоит, потому что спрос сохраняется. Сейчас некоторые нефтеперерабатывающие заводы ремонтируются и постепенно входят в строй, поэтому поставки должны наладиться, — отметила Алена Оболенская.
Напомним, что по данным Свердловскстата, на прошлой неделе подешевело дизельное топливо. Средняя стоимость за литр дизеля снизилась на 0,5% и составила 85,68 рублей. Бензин марки АИ-92 и АИ-95 подорожал незначительно — на 0,46% и 0,4% соответственно. В среднем за литр АИ-92 придется заплатить 70,46 рублей, а за литр АИ-95 — 75 рублей.