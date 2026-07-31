«Норникель-Енисейское речное пароходство» повышает безопасность за счет технологий и общения с сотрудниками

«Соблюдение промышленной безопасности всеми сотрудниками — это не просто задача и обязанность, это общая ценность и культура, которую мы строим. Любая победа — это лишь срез того, что сделано, а не конечная цель. Мы сосредоточены на том, чтобы двигаться дальше и совершенствовать условия труда наших сотрудников и повышать осознанность и внимание к вопросам личной и коллективной безопасности», — подчеркнул генеральный директор компании «Норникель-Енисейское речное пароходство» Андрей Вискунов.