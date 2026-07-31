«Норникель-Енисейское речное пароходство» повышает безопасность за счет технологий и общения с сотрудниками

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году компания «Норникель-Енисейское речное пароходства» в сфере промышленной безопасности и охраны труда одержала сразу две значимые победы: завоевала звание «Лучшее подразделение транспортно-логистического комплекса “Норникеля” в области промышленной безопасности и охраны труда» по итогам корпоративного соревнования, стала лауреатом отраслевого конкурса «Лучший день охраны труда» от «Сэйфолоджи» в номинации «За вовлечение семей и детей в безопасность».
Кроме того, компания успешно внедряет технологические решения и масштабный проект «Норникеля» «Лидерство в безопасности» на предприятиях Енисейского бассейна, который уже принёс первые измеримые результаты.
В течение года подразделения транспортно-логистического комплекса «Норникеля» соревновались по целому ряду ключевых показателей безопасности: работа с подрядными организациями, соответствие требованиям, профилактика критических нарушений, аттестация руководителей, проактивные показатели, выявление рисков и проведение обучающих мероприятий. По итогам всех этапов команда «Норникель-ЕРП» заняла первое место. Эта победа — результат слаженной работы всего коллектива, ответственного подхода к безопасности и соблюдения производственных норм.
Параллельно «Норникель-ЕРП» был отмечен на всероссийском конкурсе «Лучший день охраны труда», организованном компанией «Сэйфолоджи». Среди 50 компаний-участников проект «Город безопасности», проведённый в Красноярском судоремонтном центре, получил специальную номинацию «За вовлечение семей и детей в безопасность». Масштабный праздник для сотрудников и их близких с тематическими интерактивными локациями показал, что безопасность начинается не с обычных инструкций, а с осознанного отношения, которое можно разделять с семьёй.
«Соблюдение промышленной безопасности всеми сотрудниками — это не просто задача и обязанность, это общая ценность и культура, которую мы строим. Любая победа — это лишь срез того, что сделано, а не конечная цель. Мы сосредоточены на том, чтобы двигаться дальше и совершенствовать условия труда наших сотрудников и повышать осознанность и внимание к вопросам личной и коллективной безопасности», — подчеркнул генеральный директор компании «Норникель-Енисейское речное пароходство» Андрей Вискунов.
Кроме того, на всех площадках компании (Енисейское речное пароходство, Красноярский речной порт и Лесосибирский порт) реализуется проект «Лидерство в безопасности». В нем участвуют 25 руководителей, которые проводят лидерские обходы — выходят на рабочие места не как аудиторы, а как собеседники, обсуждая с сотрудниками реальные риски и помогая находить решения на месте. Ключевой результат — изменение среды: диалог о вопросах безопасности становится частью повседневной практики.
На данный момент на предприятиях уже совершено более 80 лидерских обходов, на которых озвучено порядка 170 проблем: большая часть из них решена, а остальные — детально прорабатываются. Для решения каждого вопроса обозначаются конкретные сроки и назначаются ответственные лица.
«Лидерство в безопасности» — это в большей степени коммуникационный проект. Сегодня на предприятиях реализуется большое количество технических мероприятий, но всегда присутствуют ситуации, когда требуются не только инженерные системы, но и включенность сотрудников на всех уровнях. В этом плане лидерское участие в проекте позволяет повышать внимание работников к вопросам безопасности на предприятиях«, — отметила заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и экологии “Норникель-ЕРП” Ирина Фейгина.
Практические меры в компании дополняют техническое переоснащение. Например, ранее была внедрена система антинаезд, ей оснастили погрузчики. Теперь машины автоматически останавливаются перед препятствиями, поэтому система не допускает наезды на людей, контейнеры и технику. Все вертикальные трапы высотой от 5 метров на судах сейчас оснащаются анкерными линиями непрерывной страховки. Этот специальный, надежно закрепленный трос вдоль всего трапа защищает экипаж при качке, обледенении и ограниченной видимости. Установка уже выполнена на ряде судов Подтёсовской ремонтно-эксплуатационной базы и Красноярского судоремонтного центра.
Кроме того, приобретены четыре вида строительных лесов на базе надёжной клиновой системы. Способ крепления лесов при помощи мощных магнитов исключает сварку и сверление, ускоряет монтаж и сохраняет целостность металлоконструкций, расширяя возможности ремонта судов любой сложности и создавая безопасную среду при выполнении работ.
На сегодняшний день в планах компании протестировать новые технологичные решения вопросов безопасности: систему видеоконтроля пространства в зоне работы кранов, робота-собаку, которая с помощью видеокамеры будет более мобильно отслеживать соблюдение правил, а также специальный жилет, который при случайном падении надувается и создаёт таким образом воздушную подушку вокруг человека.