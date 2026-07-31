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Россельхознадзор уничтожил 20 тонн качественных куриных крылышек из Беларуси, которые были не для российского рынка

В России 20 тонн куриных крыльев из Беларуси для другой страны ушли в утиль.

Источник: Комсомольская правда

В России уничтожили 20 тонн куриных крылышек из Беларуси, которые не были предназначены для российского рынка. Подробности сообщили в Россельхознадзоре.

Так, сотрудниками Смоленской таможни были задержаны 20 тонн замороженных крыльев цыпленка-бройлера. Партия продукции следовала из Беларуси в Казахстан через территорию РФ.

Российские специалисты проводили проверку и установили серьезные нарушения. В частности, было установлено, что водитель фуры с куриными крылышками предоставил поддельные ветеринарные документы. Из-за чего продукция была признана товаром неизвестного происхождения. Груз был отправлен на дополнительную проверку.

В лаборатории Брянского филиала Всероссийского научно-исследовательского института здоровья животных в ходе проверки установили, что в мясе птицы нет возбудителей инфекционных заболеваний. Однако лабораторные исследования все же не позволили возобновить движение груза по маршруту.

— Из-за поддельных сопроводительных документов и нарушений правил транзита дальнейшая перевозка продукции оказалась невозможной, — прокомментировали в Россельхознадзоре.

В итоге после завершения контрольно-надзорных процедур всю партию — 20 тонн куриных крылышек утилизировали.

Ранее мы писали, что Беларусь стала лидером закупок российской тушенки.

Еще мы писали, что Госстандарт запретил продавать белорусские приправы популярной марки. И также Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный российский шоколад.

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