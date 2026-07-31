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В 2026 году Ленобласть приняла 7,5 тыс. мигрантов из Индии

Общая квота для граждан Индии на этот год составляет 12,8 тыс. специалистов.

Источник: Piter.TV

За первые шесть месяцев 2026 года число трудовых мигрантов из Индии в Ленинградской области выросло на 7,5 тыс. человек. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург».

Потребность в кадрах растет и у петербургских предпринимателей. Как отметил директор городского Центра трудовых ресурсов Сергей Балабанов, каждый второй прибывший индийский специалист трудоустраивается на предприятиях легкой промышленности.

При этом специфика работы в самом регионе имеет свои особенности: если в Петербурге мигранты чаще находят себя в сервисе и ЖКХ, то в Ленинградской области они преимущественно работают монтажниками технологических трубопроводов.