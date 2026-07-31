Свердловская область вошла в топ-3 регионов по выдаче IT-ипотеки

Свердловская область заняла третье место среди регионов по выдачи IT-ипотек. Об этом сообщили в Минцифры РФ. Всего в регионе было выдано 1,7 тысячи IT-ипотек.
— IT-ипотека — одна из ключевых мер поддержки ИТ-отрасли, ей воспользовались уже 100 тысяч человек. В 2024 году правила программы изменились — был сделан фокус на сохранении кадров в регионах. Почти 22 тысячи человек на обновлённых условиях приобрели недвижимость на сумму около 150 миллиардов рублей, — сообщает ведомство.
В число лидеров по выдаче IT-ипотеки также вошла Московская область — 2,7 тысячи, Татарстан — 1,8 тысячи, Новосибирская область — 1,5 тысячи и Краснодарский край — 1,2 тысячи ипотек.
По данным банков, за первое полугодие 2026 года уже выдано около 6 тысяч IT-ипотек на сумму более 41 миллиарда рублей — это на 30% больше, чем за аналогичный период.