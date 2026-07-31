Свердловская область вошла в топ-3 регионов по выдаче IT-ипотеки

— IT-ипотека — одна из ключевых мер поддержки ИТ-отрасли, ей воспользовались уже 100 тысяч человек. В 2024 году правила программы изменились — был сделан фокус на сохранении кадров в регионах. Почти 22 тысячи человек на обновлённых условиях приобрели недвижимость на сумму около 150 миллиардов рублей, — сообщает ведомство.