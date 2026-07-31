Движение по улице Ильинской ограничат из-за Крестного хода в Нижнем

На время перекрытия маршрут трамвая № 2 скорректируют. В указанный период состав будет следовать по пути: Чёрный пруд — улица Пискунова — улица Большая Печерская — улица Белинского — улица Кулибина. В обратном направлении трамвай пойдёт по той же трассе.