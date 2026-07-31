Движение по улице Ильинской ограничат из-за Крестного хода в Нижнем

В Нижнем Новгороде 2 августа введут временные транспортные ограничения — они связаны с крестным ходом, который пройдёт в День памяти святого пророка Божия Ильи, сообщили в ООО «Экологические проекты».
Согласно постановлению городской администрации, с 10:00 до 14:00 будет закрыто движение транспорта на участке улицы Ильинской — от улицы Нижегородской до дома № 9.
На время перекрытия маршрут трамвая № 2 скорректируют. В указанный период состав будет следовать по пути: Чёрный пруд — улица Пискунова — улица Большая Печерская — улица Белинского — улица Кулибина. В обратном направлении трамвай пойдёт по той же трассе.
Ранее сообщалось, что маршруты автобусов массово изменят в Нижнем Новгороде 1—2 августа.