СФУ стал площадкой проведения масштабного конкурса школьников

Екатерина Сидоренко, проректор по молодёжной политике СФУ: «Для нас большая честь встречать финалистов “Большой перемены” в стенах СФУ. Университет уже давно стал местом притяжения активной молодёжи, и мы рады, что наш опыт и инфраструктура помогают создавать условия для того, чтобы молодые люди становились теми, кто меняет реальность вокруг в лучшую сторону. Большое количество весомых масштабных проектов и программ региональной и федеральной повести становятся частью жизни научной, образовательной и молодежной жизни СФУ. Мы хотим, чтобы каждый участник проникся настроением университета и увидел те возможности, которые дает вуз для реализации самых смелых идей».