СФУ стал площадкой проведения масштабного конкурса школьников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 29 июля по 4 августа в Сибирском федеральном университете проходит финал Всероссийского конкурса «Большая перемена».
В заключительном этапе принимают участие более 800 человек — ученики 5−7 классов из разных регионов России и старшеклассники из других стран.
В первый день участники финала смогли задать вопросы Губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову и председателю правления «Движения первых», Герою Российской Федерации Артуру Орлову на мотивационной встрече «Первые шаги в науку».
Михаил Котюков, Губернатор Красноярского края:
«Красноярский край — второй по площади регион страны, первый в Сибири по экономике и один из опорных центров России. Наш вызов — научиться производить не сырьё, а высокотехнологичную продукцию. Поддерживать исследования — это не просто выбор, а необходимость. Мы хотим, чтобы экономика края росла, а природные богатства работали на создание продуктов высоких переделов. Работа здесь интересная, задач очень много. Все хорошие идеи, которые вы придумаете, мы вместе реализуем».
Конкурс «Большая перемена» — флагманский проект «Движения Первых». Его соорганизатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь). Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Финалистов ждёт насыщенная просветительская программа, включая деловые игры, мастер-классы и командообразующие тренинги, посвящённые ценностям Движения Первых. Ведущие эксперты в области образования, просвещения, науки, медиа, креативных индустрий и спорта проведут для школьников интерактивные лекции, мотивационные встречи и визионерские дискуссии. В этом году в рамках просветительской программы появились партнёрские мастерские, где участники будут решать реальные задачи от организаторов «Большой перемены» и знакомиться с проектами и новыми возможностями.
Екатерина Сидоренко, проректор по молодёжной политике СФУ: «Для нас большая честь встречать финалистов “Большой перемены” в стенах СФУ. Университет уже давно стал местом притяжения активной молодёжи, и мы рады, что наш опыт и инфраструктура помогают создавать условия для того, чтобы молодые люди становились теми, кто меняет реальность вокруг в лучшую сторону. Большое количество весомых масштабных проектов и программ региональной и федеральной повести становятся частью жизни научной, образовательной и молодежной жизни СФУ. Мы хотим, чтобы каждый участник проникся настроением университета и увидел те возможности, которые дает вуз для реализации самых смелых идей».
Победители финала конкурса отправятся в «Путешествие мечты» в августе. Маршрут проложен от Москвы до Владивостока для первой группы участников и от Владивостока до Москвы для второй группы школьников. Путешествие пройдёт на специально оборудованном поезде «Большая перемена», предоставленном Российскими железными дорогами специально для проекта. Во время поездки школьников ждёт программа с экспертами, возможность попробовать свои знания и навыки в самых разных направлениях. Генеральным партнёром «Путешествия мечты» является ОАО «Российские железные дороги», а организационным партнёром выступает ГАУК «МОСГОРТУР». Педагоги-наставники победителей получат по 100 тысяч рублей и возможность пройти просветительскую программу от партнёров конкурса. Победители среди старшеклассников из-за рубежа смогут учиться на бюджетных местах в лучших российских вузах.
«Большая перемена» проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.