Лошадь татарской породы оценили в 250 тысяч рублей

За минувший год поголовье татарских лошадей в республике увеличилось на двести голов и превысило отметку в 1,2 тысячи. Это внушительный рост для породы, которая ещё недавно находилась на грани исчезновения. Всего же в Татарстане сегодня насчитывается более тридцати тысяч лошадей, однако именно татарская порода находится под особым вниманием властей и конезаводчиков. Её возрождение стало частью государственной программы по сохранению биоразнообразия и развитию отрасли коневодства, которая в последние годы демонстрирует стабильный рост. Теперь у республики есть не только история, но и живое доказательство того, что татарская лошадь снова в строю, а её цена, как и ценность, продолжает расти.