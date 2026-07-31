Лошадь татарской породы оценили в 250 тысяч рублей

В республике набирает обороты программа по возрождению уникальной аборигенной породы. Как рассказал на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Гелюс Баязитов, стоимость одной лошади татарской породы сегодня составляет от 200 до 250 тысяч рублей. При этом чиновник предупредил, что это лишь цена покупки, к которой затем прибавятся немалые расходы на содержание и уход.
Работа по восстановлению породы велась долгие годы. Татарская лошадь, которую когда-то почти потеряли, вновь обретает популярность. Особую ценность ей придаёт не только выносливость и неприхотливость, но и уникальный экстерьер. По словам Баязитова, главная визитная карточка лошади — соловый окрас, благодаря которому на рассвете шерсть животных отливает золотым блеском. «На рассвете они окрашиваются золотым блеском», — подчеркнул замминистра, отметив эстетическую ценность породы.
За минувший год поголовье татарских лошадей в республике увеличилось на двести голов и превысило отметку в 1,2 тысячи. Это внушительный рост для породы, которая ещё недавно находилась на грани исчезновения. Всего же в Татарстане сегодня насчитывается более тридцати тысяч лошадей, однако именно татарская порода находится под особым вниманием властей и конезаводчиков. Её возрождение стало частью государственной программы по сохранению биоразнообразия и развитию отрасли коневодства, которая в последние годы демонстрирует стабильный рост. Теперь у республики есть не только история, но и живое доказательство того, что татарская лошадь снова в строю, а её цена, как и ценность, продолжает расти.