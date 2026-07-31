«Башкиравтодор» пытается оспорить доначисление 57 млн рублей налогов

Управляющая компания «Инвест» и фирма «Стройцентр» ранее были связаны с ООО «Сколхимпром», одним из крупнейших контрагентов «Башкиравтодора». По данным Rusprofile, номинальный руководитель «Инвеста» Сергей Ионин в разное время был соучредителем «Сколхимпрома». В свою очередь, «Стройцентр» принадлежал «Сколхимпрому» с сентября 2020 по август 2021 года. А учредитель ООО «Бизнесгрупп» Азамат Губаев также владеет ООО «АГ — Бизнесгрупп», которое находится в пуле кредиторов «Башкиравтодора» с января 2025 года с требованиями на 39,1 млн руб.