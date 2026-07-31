75% жителей Нижегородской области никогда не опаздывают на работу

Исследование о пунктуальности нижегородцев показало, что большая часть горожан строго соблюдает рабочее расписание. Так, порядка 75% жителей Нижнего Новгорода неизменно приходят на службу к установленному времени, сообщили в SuperJob.
При этом прослеживается зависимость пунктуальности от возраста: среди сотрудников старше 45 лет доля тех, кто не опаздывает, достигает 80%, тогда как среди более молодых работников этот показатель составляет 70%.
Систематические нарушения дисциплины встречаются редко: лишь 3% участников опроса признаются, что опаздывают несколько раз в неделю, ещё 5% — несколько раз в месяц. В среднем 12% респондентов допускают опоздания лишь эпизодически — несколько раз за год.
Что касается продолжительности задержек, то у большинства опоздания носят незначительный характер. 77% опрошенных задерживаются не дольше чем на 10−15 минут, ещё 9% — примерно на полчаса. Опоздание на час и более допускают лишь 3% работников.
Среди основных факторов, мешающих прибыть на работу вовремя, лидируют транспортные проблемы: задержки автобусов (32%) и дорожные пробки (28%). На третьем месте — непредвиденные обстоятельства (16%), далее следует позднее пробуждение (10%). Также в числе причин — личные дела (8%), семейные обязанности (6%), значительная удалённость места работы (4%) и недостаточная мотивация (2%).
Ранее нижегородцы назвали свои зарплатные ожидания.