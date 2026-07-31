75% жителей Нижегородской области никогда не опаздывают на работу

Систематические нарушения дисциплины встречаются редко: лишь 3% участников опроса признаются, что опаздывают несколько раз в неделю, ещё 5% — несколько раз в месяц. В среднем 12% респондентов допускают опоздания лишь эпизодически — несколько раз за год.