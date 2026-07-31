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В Краснодаре стали чаще выставлять на продажу пункты выдачи заказов

У краснодарских бизнесменов фиксируют интерес к готовым решениям.

Источник: Югополис

В Краснодаре во втором квартале 2026 года резко увеличилось число предложений по продаже пунктов выдачи заказов. Количество таких объявлений на платформе «Авито» выросло на 23%.

По общему числу предложений о продаже бизнеса лидируют сфера торговли (24%), общепит (18%), бьюти-сфера (13%). При этом количество объявлений о продаже бизнеса в сфере красоты и здоровья сократилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что касается спроса, то аналитики «Авито» зафиксировали растущий интерес краснодарских бизнесменов к предприятиям готового бизнеса — в основном, в сфере торговли и общепита.

«Сегодня предприниматели все чаще ищут не просто идею для бизнеса, а готовое решение, которое позволяет быстрее начать работу и снизить риски на старте. Мы видим устойчивый рост интереса к сервисным направлениям», — прокомментировал ситуацию директор бизнес-направления Авито Бизнес 360 Александр Мирской.