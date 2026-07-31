В Краснодаре стали чаще выставлять на продажу пункты выдачи заказов

По общему числу предложений о продаже бизнеса лидируют сфера торговли (24%), общепит (18%), бьюти-сфера (13%). При этом количество объявлений о продаже бизнеса в сфере красоты и здоровья сократилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.