Юрий Трутнев: Хабаровский край получит 1 млрд рублей на развитие ТОР

По итогам заседания президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока пять субъектов, в числе которых и Хабаровский край, получили дополнительные средства. Деньги направят на благоустройство территорий и строительство новой инфраструктуры для ТОР «Ракитное» и «Парус», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мы продолжаем работу, связанную с поддержкой инвестиционных проектов. Это одно из стратегических направлений. Мы с этого нашу работу начинали. Сегодня около 11 млрд рублей направлено на цели строительства инфраструктуры для инвестпроектов. Это тоже очень важно, потому что без экономики отдельно социальная среда не развивается, — отметил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Хабаровский край получит 1 млрд рублей, средства направят на строительство производственно-административных зданий на площадках «Ракитное» и «Парус», а также на развитие транспортной инфраструктуры площадки «Ракитное».
Помимо этого, регион получил дополнительные средства на возведение социальной инфраструктуры в 2026—2029 годах. В Хабаровском крае продолжается два ключевых проекта по преображению двух крупнейших городов региона: благоустройство бульваров в Хабаровске и ремонт фасадов объектов культурного наследия в Комсомольске-на-Амуре.
Напомним, что сохранению исторического облика городов в Хабаровском крае уделяется особое внимание. Так, в промышленной столице региона приступили к преображению десяти памятников архитектуры. В 2027 году региону на эти цели направят дополнительные средства. Также по инициативе губернатора Дмитрия Демешина в городах и других населенных пунктах возрождают деревянное домостроение.
— Наша главная задача — чтобы в Хабаровском крае было комфортно жить, работать и растить детей, чтобы было больше рабочих мест с достойной зарплатой, а молодежь связывала свое будущее с родным регионом. Благодарю президента России и правительство страны за поддержку инициатив развития Хабаровского края. Вместе мы делаем регион сильнее и создаем новые возможности для жителей, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Особый интерес вызвали два дальневосточных проекта, которые получат дополнительное финансирование из средств госкорпорации развития «ВЭБ.РФ». Один из них — создание в Хабаровском крае группы компаний «Золотой початок» и создание селекционно-семеноводческого комплекса, на базе которого развернется производство семян сои и кукурузы.