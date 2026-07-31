Юрий Трутнев: Хабаровский край получит 1 млрд рублей на развитие ТОР

— Мы продолжаем работу, связанную с поддержкой инвестиционных проектов. Это одно из стратегических направлений. Мы с этого нашу работу начинали. Сегодня около 11 млрд рублей направлено на цели строительства инфраструктуры для инвестпроектов. Это тоже очень важно, потому что без экономики отдельно социальная среда не развивается, — отметил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.