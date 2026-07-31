Средний размер зарплаты озвучили в Нижегородской области

Нижегородцам озвучили размер средней зарплаты в регионе. Об этом сообщили в Росстате.
По данным Росстата, в мае 2026 года средняя номинальная начисленная зарплата в Нижегородской области достигла 88 164 рублей.
За год показатель заметно увеличился: для сравнения, в мае 2025 года среднемесячная зарплата в регионе равнялась 80 231 рублю — таким образом, рост за 12 месяцев составил 8,6%.
Если рассматривать более широкий контекст, то в Приволжском федеральном округе средняя оплата труда в мае составила 86 554 рубля. При этом общероссийский уровень оказался существенно выше и достиг отметки в 110 216 рублей.
Ранее стали известны зарплаты нижегородцев из ХК «Торпедо».