Авиакомпанию привлекли к ответственности за овербукинг на рейсе Уфа — Сочи

Авиакомпанию, выполняющую рейс Уфа — Сочи, привлекли к ответственности за продажу билетов в количестве, превышающем число пассажирских мест в самолете (овербукинг). В результате трое пассажиров не смогли вылететь в запланированное время. Их отправили другим рейсом.
Транспортный прокурор внес руководителю авиакомпании представление и потребовал принять меры по недопущению таких нарушений в дальнейшем.
По материалам транспортной прокуратуры Роспотребнадзор выдал предупреждение, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
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