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Те самые рулоны для фото: Лукашенко показали новый пресс-подборщик

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с опытным образцом отечественного пресс-подборщика во время рабочей поездки в Березовский район, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Sputnik.by

Там отметили, что новую машину представили на поле озимой пшеницы сельхозпредприятия «Савушкин-Луч».

Именно такие пресс-подборщики формируют большие рулоны сена и соломы, которые летом, пока их не уберут в хранилища, становятся популярным фоном для фотографий и «стройматериалом» для различных инсталляций к праздникам хлеборобов.

Сейчас машина проходит испытания в реальных полевых условиях. По словам специалистов, она уже демонстрирует характеристики, которые соответствуют импортным аналогам.

«Но только должен быть качественный продукт. На уровне импортных образцов», — подчеркнул Лукашенко.

Опытный пресс-подборщик разработан предприятием «Бобруйскагромаш». Пока изготовлен один экземпляр, который проходит испытания в реальных полевых условиях. Машина предназначена для прессования кормовых и технических культур, а уровень локализации уже превышает 70%.

«Будут разработаны и освоены механизмы подачи и обмотки рулонов сеткой и стрейч-пленкой, механизм подбора технологической массы, измельчения», — добавили в пресс-службе президента.

Параллельно создается второй опытный образец с учетом замечаний, выявленных во время тестирования первого.

«Завершить испытания планируется в этом году, а в 2027-м — изготовить опытную партию и запустить серийное производство», — говорится в сообщении.

Президент также напомнил, что качественная заготовка кормов остается одним из ключевых факторов успешной работы животноводства.

Ранее глава государства неоднократно подчеркивал важность импортозамещения в сельхозмашиностроении и необходимость обеспечить аграриев собственной надежной техникой.

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