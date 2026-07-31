Те самые рулоны для фото: Лукашенко показали новый пресс-подборщик

Там отметили, что новую машину представили на поле озимой пшеницы сельхозпредприятия «Савушкин-Луч».
Именно такие пресс-подборщики формируют большие рулоны сена и соломы, которые летом, пока их не уберут в хранилища, становятся популярным фоном для фотографий и «стройматериалом» для различных инсталляций к праздникам хлеборобов.
Сейчас машина проходит испытания в реальных полевых условиях. По словам специалистов, она уже демонстрирует характеристики, которые соответствуют импортным аналогам.
«Но только должен быть качественный продукт. На уровне импортных образцов», — подчеркнул Лукашенко.
Опытный пресс-подборщик разработан предприятием «Бобруйскагромаш». Пока изготовлен один экземпляр, который проходит испытания в реальных полевых условиях. Машина предназначена для прессования кормовых и технических культур, а уровень локализации уже превышает 70%.
«Будут разработаны и освоены механизмы подачи и обмотки рулонов сеткой и стрейч-пленкой, механизм подбора технологической массы, измельчения», — добавили в пресс-службе президента.
Параллельно создается второй опытный образец с учетом замечаний, выявленных во время тестирования первого.
«Завершить испытания планируется в этом году, а в 2027-м — изготовить опытную партию и запустить серийное производство», — говорится в сообщении.
Президент также напомнил, что качественная заготовка кормов остается одним из ключевых факторов успешной работы животноводства.
Ранее глава государства неоднократно подчеркивал важность импортозамещения в сельхозмашиностроении и необходимость обеспечить аграриев собственной надежной техникой.