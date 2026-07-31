Казахстан стал одним из крупнейших покупателей золота в мире

Центробанки разных стран время от времени приобретают золото. Казахстан в этом плане — не исключение. Более того, страна активно наращивает свои золотовалютные запасы.
Согласно отчету World Gold Council, Национальный банк РК во 2 квартале 2026 года приобрел сразу 15 тонн золота и таким образом вошел в четверку крупнейших покупателей среди других центробанков.
Больше Казахстана золото закупили только Китай (33 тонны), Польша (51 тонна) и Узбекистан (16 тонн). Также активно драгоценный металл приобретали центробанки Иордании и Чехии — по 6 тонн каждый.
Что касается цен на золото, то сейчас они намного ниже тех, что фиксировались в начале года. Напомним, в конце января стоимость 1 грамма золота в Казахстане почти достигла 90 тыс. тенге. А в мире 1 тройская унция (31,1 грамма) торговалась в среднем по 5 626 долларов.
Сейчас же, то есть на 31 июля 2026 года официальный курс золота от Национального банка РК составил 61 977,31 тенге. В мире, согласно данным Investing.com, драгоценный металл торгуется в районе 4 068 долларов за тройскую унцию.
Эксперты связывают снижение стоимости золота с изменением настроений на мировых финансовых рынках.
При этом есть мнение, что золото может вновь перейти к росту. Одной из причин называют сообщения о переговорах вокруг Ормузского пролива, которые способствовали снижению цен на нефть и изменению ожиданий участников рынка.