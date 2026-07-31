Казахстан стал одним из крупнейших покупателей золота в мире

Что касается цен на золото, то сейчас они намного ниже тех, что фиксировались в начале года. Напомним, в конце января стоимость 1 грамма золота в Казахстане почти достигла 90 тыс. тенге. А в мире 1 тройская унция (31,1 грамма) торговалась в среднем по 5 626 долларов.