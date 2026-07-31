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Директор компании задолжан сотрудникам 1.3 млн рублей по зарплатам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Надыме возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации, которого подозревают в длительной невыплате заработной платы сотрудникам.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Надыме возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации, которого подозревают в длительной невыплате заработной платы сотрудникам.

По данным следствия, с сентября 2025 года по июль 2026 года руководитель имел возможность рассчитаться с работниками, однако направлял средства на расчеты с контрагентами, чтобы сохранить финансовые показатели предприятия.

В результате перед сотрудниками образовалась задолженность на сумму не менее 1,3 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев, сообщает ИА «Север-Пресс».

В Следственном комитете сообщили, что расследование продолжается. Принимаются меры для погашения задолженности перед работниками. 16+