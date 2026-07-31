У Енисейского пароходства есть все инфраструктурные возможности для доставки контейнеров с различными товарами в Норильский промрайон

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В компании «Норникель-Енисейское речное пароходство» много лет действует комплексная услуга для физических и юридических лиц по организации доставки контейнеров с различными товарами по Енисею в Дудинку и Норильский промышленный район.
Юридическому или физическому лицу достаточно заключить один договор и единожды оплатить услугу.
Навигация на Енисее в среднем занимает 6 месяцев: с мая по октябрь. Для любого отправителя: человека, индивидуального предпринимателя, небольшой фирмы или крупной организации в компании «Норникель-Енисейское речное пароходства» действует единый комплекс транспортно-экспедиционного обслуживания.
ТЭО осуществляется по одному договору, хотя в организации перевозки участвуют сразу несколько звеньев одной логистической цепочки: Красноярский речной порт, Енисейское речное пароходство, Заполярный транспортный филиал «Норникеля» и, при необходимости, автоперевозчики Норильского промышленного района. За организацией грузоперевозок стоит работа целой команды специалистов разных профилей, большой контейнерный парк, современная перегрузочная техника и четко выстроенная логистика, которая обеспечивает безопасную доставку груза на каждом этапе. Перевозят таким способом обычно стройматериалы, мебель, оборудование, продукты питания и товары народного потребления.
Стоимость грузоперевозки можно уточнить, позвонив в отдел контейнерных перевозок: +7 (391) 252−27−77 или оставив заявку на сайте: Заявка на грузоперевозку — Енисейское речное пароходство. Тариф определяется в зависимости от типа контейнера, конечного пункта назначения груза, потребности в возврате контейнера и от того, является ли он собственностью грузоотправителя или экспедитора.
После оформления документов клиент — юридическое или физическое лицо — получает контейнер от Красноярского речного порта или привозит собственный. Контейнер можно загрузить непосредственно на территории порта либо вывезти и вернуть уже загруженным.
«У нас есть все инфраструктурные возможности, чтобы принять груз по железной дороге, отправленный с любой станции нашей страны и отгрузить на суда Енисейского пароходства. Основу парка Красноярского речного порта составляют крупнотоннажные контейнеры ИСО-20 и ИСО-40 — самые востребованные, также имеются 3- и 5-тонные. Их количества достаточно, чтобы обеспечивать потребности клиентов в течение всей навигации. Все контейнеры, принадлежащие порту, проходят на его территории регулярное обслуживание и ремонт, а также обязательное освидетельствование в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства», — рассказал исполнительный директор АО «Красноярский речной порт» Геннадий Культяков.
Принимает Красноярский речной порт для транспортировки и рефрижераторные контейнеры. Во время хранения в порту и перевозки на судне они подключаются к электропитанию, что позволяет перевозить мясо глубокой заморозки, овощи, фрукты и другую продукцию, требующую температурного режима.
После приема груза специалисты оформляют необходимые документы, пломбируют контейнер и принимают его к перевозке. До отправления он хранится на территории порта, затем перегружается на судно Енисейского речного пароходства и следует в Дудинку. Для ускорения разгрузки судна в рамках ТЭО организуют контейнерные рейсы по графику: на барже не отправляются смешанные грузы, а следуют только контейнеры.
По прибытии груза представитель Красноярского речного порта в Дудинке связывается с грузополучателем, согласовывает дату и время доставки. Клиент может самостоятельно вывезти контейнер и вернуть его в порт либо же указать в договоре, что ему необходима доставка автотранспортом по конкретному адресу в Дудинке, Норильске или Талнахе.
«Самое главное — услуга комплексная, грузоотправителю клиенту не нужно отдельно организовывать и оплачивать каждый этап перевозки. Люди часто думают, что это сложный для них процесс. Но человек или юрлицо заключают договор, оплачивают, сдают контейнеры — и от них больше ничего не требуются, только ждать звонка от специалиста для согласования доставки, прибывшего в порт Дудинка груза», — поясняет начальник отдела контейнерных перевозок управления грузовой и коммерческой работы «Норникель-ЕРП» Оксана Костюченко.
Отметим, помимо перевозок в рамках услуги ТЭО из Красноярского речного порта возможна отправка грузов в контейнерах на пристани в населенные пункты, расположенные на магистральной линии Красноярск-Лесосибирск-Дудинка-Диксон, Подкаменной и Нижней Тунгуске.