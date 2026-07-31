У Енисейского пароходства есть все инфраструктурные возможности для доставки контейнеров с различными товарами в Норильский промрайон

«Самое главное — услуга комплексная, грузоотправителю клиенту не нужно отдельно организовывать и оплачивать каждый этап перевозки. Люди часто думают, что это сложный для них процесс. Но человек или юрлицо заключают договор, оплачивают, сдают контейнеры — и от них больше ничего не требуются, только ждать звонка от специалиста для согласования доставки, прибывшего в порт Дудинка груза», — поясняет начальник отдела контейнерных перевозок управления грузовой и коммерческой работы «Норникель-ЕРП» Оксана Костюченко.