В Краснодарском крае тысячу кур отправили на карантин после проверки

«Ъ-Кубань» писал, что в Анапе уничтожили более 95 кг голландских сыров, запрещенных к ввозу в Россию, которые обнаружили 28 июля в ходе совместной проверки Россельхознадзора, таможни и прокуратуры. Вся изъятая продукция была ликвидирована в соответствии с законодательством о продовольственных контрсанкциях.