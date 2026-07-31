Президент Таджикистана предложил странам Центральной Азии построить региональный НПЗ

На мероприятии президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил построить региональный НПЗ, сообщил Sputnik Таджикистан. Он отметил напряженность на мировых и местных энергорынках, а также растущие глобальные угрозы и риски, в том числе для региона.
«Давайте мы вместе с учетом реалий дня подумаем об этом архиважном вопросе. Предлагаю поручить профильным ведомствам проработать вопрос строительства крупного нефтеперерабатывающего завода с привлечением новейших технологий», — сказал Рахмон.
При этом, в первую очередь надо учитывать внутренние потребности каждой страны, добавил лидер Таджикистана.
Для участия в заседании в Кыргызстан прибыли президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Следующая встреча состоится 8 октября в Туркменистане.