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Президент Таджикистана предложил странам Центральной Азии построить региональный НПЗ

АСТАНА, 31 июл — Sputnik. В Чолпон-Ате прошла неформальная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

Источник: Официальный Телеграм-канал президента Таджикистана

На мероприятии президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил построить региональный НПЗ, сообщил Sputnik Таджикистан. Он отметил напряженность на мировых и местных энергорынках, а также растущие глобальные угрозы и риски, в том числе для региона.

«Давайте мы вместе с учетом реалий дня подумаем об этом архиважном вопросе. Предлагаю поручить профильным ведомствам проработать вопрос строительства крупного нефтеперерабатывающего завода с привлечением новейших технологий», — сказал Рахмон.

При этом, в первую очередь надо учитывать внутренние потребности каждой страны, добавил лидер Таджикистана.

Для участия в заседании в Кыргызстан прибыли президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Следующая встреча состоится 8 октября в Туркменистане.

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