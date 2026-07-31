Собянин рассказал о строительстве путепровода на Ярославском направлении МЖД

На Ярославском направлении железной дороги идет строительство путепровода, который соединит улицы Дудинка и Менжинского. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.
«Появится поперечная связь от Ярославского до Дмитровского шоссе и улучшится транспортное обслуживание в Лосиноостровском, Бабушкинском и Ярославском районах, разделенных железной дорогой», — отметил Мэр Москвы.
Перед строителями стоит непростая задача. Путепровод пройдет над 28 железнодорожными путями. Он будет сложной формы — в виде подковы, чтобы сохранить все существующие инфраструктурные и социальные объекты, в том числе культурного наследия — здание поликлиники ОАО «Российские железные дороги». При этом все работы проходят в условиях плотной городской застройки и активного движения поездов.
Пролетное строение путепровода разместят на пяти опорах — по две установят со стороны Хибинского и Анадырского проездов, еще одну — между железнодорожными путями.
Сейчас возводят подпорные стены. Это один из важнейших этапов строительства. Специальные конструкции удерживают грунт, обеспечивают устойчивость сооружения и формируют подходы к нему.
В Анадырском проезде уже собрали стапель, с которого будут перемещать пролеты сооружения на постоянные и временные опоры, чтобы минимизировать воздействие на работу железнодорожного транспорта.
«Также в рамках проекта построим и реконструируем свыше четырех километров дорог. В том числе обновим участки Анадырского и Хибинского проездов, улицы Менжинского, построим Проектируемый проезд № 4337, который пройдет от будущего путепровода до Федоскинской улицы», — добавил Сергей Собянин.
Путепровод позволит скорректировать маршруты городского транспорта — поездки между районами станут удобнее и быстрее. Все работы планируется завершить в 2028 году.