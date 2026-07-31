Собянин рассказал о строительстве путепровода на Ярославском направлении МЖД

Перед строителями стоит непростая задача. Путепровод пройдет над 28 железнодорожными путями. Он будет сложной формы — в виде подковы, чтобы сохранить все существующие инфраструктурные и социальные объекты, в том числе культурного наследия — здание поликлиники ОАО «Российские железные дороги». При этом все работы проходят в условиях плотной городской застройки и активного движения поездов.