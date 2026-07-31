Стали известны цены на бензин в Нижнем Новгороде 31 июля

Стоимость литра бензина АИ‑92 на автозаправках города в среднем достигла 72,06 рубля. Бензин марки АИ‑95 обойдётся автомобилистам в 76,67 рубля за литр. Наиболее высокой оказалась цена на АИ‑98 — в среднем 177 рублей за литр. При этом топливо АИ‑100 стоит заметно дешевле: его реализуют по средней цене 97,65 рубля за литр.