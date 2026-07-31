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Стали известны цены на бензин в Нижнем Новгороде 31 июля

Средняя стоимость дизельного топлива в пятницу составила 80,13 рубля за литр.

В Нижнем Новгороде зафиксированы актуальные расценки на автомобильное топливо, сообщили на портале russiabase.

Стоимость литра бензина АИ‑92 на автозаправках города в среднем достигла 72,06 рубля. Бензин марки АИ‑95 обойдётся автомобилистам в 76,67 рубля за литр. Наиболее высокой оказалась цена на АИ‑98 — в среднем 177 рублей за литр. При этом топливо АИ‑100 стоит заметно дешевле: его реализуют по средней цене 97,65 рубля за литр.

Средняя стоимость дизельного топлива в пятницу составила 80,13 рубля за литр.

Ранее цены производителей на бензин выросли на 8% в Нижегородской области за июнь.