Новая противопожарная техника в ДНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ДНР в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» обновляют противопожарную и лесохозяйственную технику для профилактики и борьбы с лесными пожарами.
«В этом году приобрели десять единиц лесопожарной техники и 22 единицы оборудования. Всего с начала реализации проекта пополнили парк специализированной техники и оборудования на 66 единиц. Отдельно настроили работу всех служб и сил, чтобы оперативно реагировать на возгорания. В прошлом году ликвидировали 12 пожаров на площади 414 гектаров и не допустили перехода огня в населенные пункты», — рассказал Глава Республики.
Денис Пушилин напомнил, что до 1 октября действует особый противопожарный режим. Во время отдыха на природе нельзя жечь сухую траву и разводить огонь в неположенных местах.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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