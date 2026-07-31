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Новая противопожарная техника в ДНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ДНР в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» обновляют противопожарную и лесохозяйственную технику для профилактики и борьбы с лесными пожарами.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ДНР в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» обновляют противопожарную и лесохозяйственную технику для профилактики и борьбы с лесными пожарами.

«В этом году приобрели десять единиц лесопожарной техники и 22 единицы оборудования. Всего с начала реализации проекта пополнили парк специализированной техники и оборудования на 66 единиц. Отдельно настроили работу всех служб и сил, чтобы оперативно реагировать на возгорания. В прошлом году ликвидировали 12 пожаров на площади 414 гектаров и не допустили перехода огня в населенные пункты», — рассказал Глава Республики.

Денис Пушилин напомнил, что до 1 октября действует особый противопожарный режим. Во время отдыха на природе нельзя жечь сухую траву и разводить огонь в неположенных местах.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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