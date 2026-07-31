Новая противопожарная техника в ДНР

«В этом году приобрели десять единиц лесопожарной техники и 22 единицы оборудования. Всего с начала реализации проекта пополнили парк специализированной техники и оборудования на 66 единиц. Отдельно настроили работу всех служб и сил, чтобы оперативно реагировать на возгорания. В прошлом году ликвидировали 12 пожаров на площади 414 гектаров и не допустили перехода огня в населенные пункты», — рассказал Глава Республики.