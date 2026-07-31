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Кто в Крыму получит повышенную пенсию в августе

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. В августе более 100 тысячам работающих пенсионеров Крыма перечислят увеличенные страховые пенсии. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

«Беззаявительный перерасчет произведен для получателей пенсий по старости и по инвалидности, которые продолжали официально работать в 2025 году, и за которых работодатели уплачивали страховые взносы. Также будут увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет кормильца поступили ранее неучтенные страховые взносы от работодателя», — говорится в сообщении.

В крымском отделении СФР уточнили, что августовская корректировка зависит от заработной платы пенсионера за предыдущий год. Чем выше была зарплата, тем больше будет пенсия.

«Посмотреть накопленные коэффициенты можно в выписке из лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале Госуслуг. Чтобы узнать, на сколько увеличилась пенсия, необходимо умножить стоимость одного пенсионного коэффициента (в 2026 году — 156,76 рубля) на их количество. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента», — пояснили в отделении СФР по Крыму.

Перерасчет пенсий осуществляется автоматически, крымчанам обращаться никуда не надо. Выплаты придут в привычные даты согласно графику, отметил управляющий отделением СФР по РК Иван Рябоконь.

Ранее сообщалось, что доплату к пенсии за работу в сельском хозяйстве получают более 16 тысяч крымчан.

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