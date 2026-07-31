Кто в Крыму получит повышенную пенсию в августе

«Беззаявительный перерасчет произведен для получателей пенсий по старости и по инвалидности, которые продолжали официально работать в 2025 году, и за которых работодатели уплачивали страховые взносы. Также будут увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет кормильца поступили ранее неучтенные страховые взносы от работодателя», — говорится в сообщении.