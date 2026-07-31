Почти две сотни домов проданы за одну базовую в Беларуси за апрель-июнь

В июне было оформлено 147 продаж, а по итогам всего второго квартала этого года продано 357 домов. Из них за одну базовую величину, то есть 45 рублей, проданы 193.
«Интерес к деревенским домам за символическую плату не ослабевает. Такой вариант выбирают те, кто хочет недорого получить дачу, участок в экологически чистой местности или стартовую площадку для обустройства усадьбы», — отметили в комитете.
Больше всего в апреле-июне покупали дома в Гродненской области (96). На втором месте — Минская (64), на третьем — Брестская (63). Далее идут Витебская (57), Могилёвская (56) и Гомельская (21).
Выбрать недорогой домик в деревне можно в специальном онлайн-реестре, который постоянно обновляется.
В 2021 году президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 115, который упростил продажу бесхозных домов. Чтобы местная власть смогла получить в собственность и продать подобные дома, необходимо решение суда. Затем объект можно продавать на аукционах с поэтапным снижением цены до одной базовой.