Клиенты Сбера теперь могут обратиться в чат поддержки на своём родном языке

«Россия — большая страна, где живут люди самых разных национальностей, и не для каждого из них родной язык — русский. У СберБанк Онлайн — более 85 миллионов активных пользователей, и мы хотим, чтобы каждый был услышанным, на каком бы языке он ни говорил. Раньше многие не обращались в поддержку, поскольку им было сложно сформулировать свой вопрос на русском, — люди боялись, что их не поймут. Теперь языкового барьера нет. Человек общается с сотрудником банка в чате так, как ему удобно, всё решается быстро и бесшовно. Мы говорим с клиентами на одном языке, а это самое важное».