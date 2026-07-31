Расширение нефтепровода Казахстан — Китай и Шымкентского НПЗ обсудили в Пекине

«Стороны обсудили стратегически значимый для Казахстана крупный проект — масштабное расширение производственных годовых мощностей Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн в 2030 году», — говорится в сообщении пресс-службы КМГ.
Отмечается, что в настоящее время по проекту расширения мощностей НПЗ провели технологический аудит и оптимизируют конфигурацию при разработке ТЭО.
А проект, предполагающий увеличение пропускной способности на участках нефтепроводов Кенкияк — Атырау до 15 млн тонн и Кенкияк — Кумколь до 20 млн тонн в год, находится на старте разработки технико-экономического обоснования.
Асхан Хасенов и Чжоу Синьхуай рассмотрели также обустройство месторождения «Урихтау» и доразведку зрелых месторождений на западе Казахстана, сообщили в компании.