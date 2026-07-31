УФАС Татарстана потребовал от сети АЗС IRBIS снизить цены на бензин

Татарстанское УФАС выдало предупреждение сети АЗС IRBIS в связи с изменением розничных цен на бензин АИ-92, АИ-95 и дизель. Антимонопольная служба обязала компанию в течение 15 дней снизить стоимость топлива до экономически обоснованного уровня. Если требование не выполнят, будет возбуждено дело.
Владелец сети Ринат Гаптельхаков заявил о намерении обжаловать предупреждение. Он пояснил, что у компании нет собственного НПЗ, топливо закупается на бирже. Отгрузка партии, оплаченной ещё в мае, затянулась почти на два месяца, поэтому пришлось докупать топливо по более высокой цене, сообщает «БИЗНЕС Online».
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