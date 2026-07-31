Лукашенко о зарплатах в деревнях: если крестьяне дают результат — надо платить

Президент ознакомился с работой одного из производственных филиалов ОАО «Савушкин продукт» и его сельхозпредприятия «Савушкин-Луч».
Глава государства отметил, что люди неплохо здесь работают.
«Потому что они платят им зарплату. Они (работники — Sputnik) работают за деньги, нормальные деньги», — подчеркнул глава государства.
По словам президента, важно своевременно выплачивать зарплату, так как это является вопросом номер один.
«Не жалейте крестьянам. Баловать их нельзя, но, если они дают результат, им надо платить», — добавил Лукашенко.
Он обратил внимание на то, что в стране будут поддерживать частных предпринимателей, но нужно показывать результат и ценить работников.
«Как я им просто и откровенно говорю: “Мужики, надо делиться”. Не со мной. Надо делиться с теми, кто с вами рядом работает, кто на вас работает», — уточнил президент.