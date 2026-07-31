Дочка «КТЖ» выставила на продажу три автомобиля общей стоимостью более 270 млн тенге

Так, сразу три лота появились на электронной торговой площадке. Самым дорогим из них является Lexus LX570 за 164 817 000 тенге. Отмечается, что автомобиль был выпущен в 2019 году, а его оценочная стоимость составляла 50 млн тенге. Оценка проводилась в июне 2026 года. Тем не менее, аукцион должен был проводиться на понижение цены.