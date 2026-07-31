Дочка «КТЖ» выставила на продажу три автомобиля общей стоимостью более 270 млн тенге

Так, сразу три лота появились на электронной торговой площадке. Самым дорогим из них является Lexus LX570 за 164 817 000 тенге. Отмечается, что автомобиль был выпущен в 2019 году, а его оценочная стоимость составляла 50 млн тенге. Оценка проводилась в июне 2026 года. Тем не менее, аукцион должен был проводиться на понижение цены.
Другой аналогичный автомобиль этой же марки был выставлен на продажу со стартовой ценой в 88 350 000 тенге при оценочной стоимости в 28 млн тенге.
Еще одним авто стала Skoda Super B6 черного цвета 2010 года выпуска. Ее планировали продать за 17 100 000 тенге.
Торги по всем трем автомобилям должны были пройти 29 июля, но не состоялись. Продавцом везде числится KTZ Express.
Между тем, в KTZ Express корреспонденту NUR.KZ сообщили, что сотрудниками компании в ходе исполнения договора были выявлены нарушения условий договора на оказание услуг транспортного экспедирования со стороны поставщика.
"По данному факту материалы были переданы в правоохранительные органы, на основании которых было возбуждено уголовное дело.
По итогам судебного разбирательства поставщик был обязан возместить ущерб, причиненный АО «KTZ Express». В соответствии с решением суда имущество поставщика (в том числе автомобили, квартиры и другое имущество) было передано в счет возмещения причиненного ущерба. В настоящее время осуществляется реализация данного имущества в установленном законодательством порядке", — объяснили в компании.