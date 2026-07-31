Нижегородцы стали больше тратить на туризм, транспорт и спорт

В 2025 году жители Нижегородской области значительно увеличили расходы на путешествия, перемещения и здоровый образ жизни. Об этом свидетельствуют данные Нижегородстата.
Наиболее высокий рост в сопоставимых ценах продемонстрировали услуги специализированных коллективных средств размещения, которые составили 117,2% от уровня предыдущего года. Следом идут транспортные услуги с ростом до 116,0% и сфера физической культуры и спорта, показавшая результат в 113,9%.
В целом объем платных услуг, оказанных населению региона по итогам года, составил 367,9 миллиарда рублей, что на 14,4% превышает показатель 2024 года.
Статистики отмечают, что растущая популярность таких сервисов напрямую связана с нехваткой свободного времени у работающих людей, которые предпочитают делегировать рутину профессионалам.
Несмотря на бум в сфере досуга, самой крупной статьей расходов нижегородцев по-прежнему остаются коммунальные услуги. На оплату воды, тепла, газа и электричества пришлось почти четверть (22,6%) от общего объема рынка. Далее по востребованности следуют бытовые, медицинские и телекоммуникационные услуги, на каждую из которых пришлось более 11% от общих трат.
Отдельно стоит выделить сферу бытовых услуг, призванных обеспечить комфорт в повседневной жизни. Ее объем достиг 45,5 миллиарда рублей, увеличившись за год на 12,7%. Внутри этой категории абсолютным лидером по затратам стало техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования, на которое ушла почти половина всех средств (41,1%). Значительную долю также заняли парикмахерские и косметические услуги (18,6%), а также строительство жилья и других построек (14,2%).