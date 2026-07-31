Нижегородцы стали больше тратить на туризм, транспорт и спорт

Отдельно стоит выделить сферу бытовых услуг, призванных обеспечить комфорт в повседневной жизни. Ее объем достиг 45,5 миллиарда рублей, увеличившись за год на 12,7%. Внутри этой категории абсолютным лидером по затратам стало техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования, на которое ушла почти половина всех средств (41,1%). Значительную долю также заняли парикмахерские и косметические услуги (18,6%), а также строительство жилья и других построек (14,2%).